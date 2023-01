Steuerhinterziehung liegt in der Familie

Paetzold nahm hierfür die Auszahlungen der Pendlerpauschale in Österreich genauer unter die Lupe. Das Ergebnis: Hat ein Elternteil in der Vergangenheit bei den Pendlersteuerfreibeträgen geschummelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch die Kinder im späteren Leben tun, um satte 23 Prozent erhöht. Zusammen mit seinen Kollegen Wolfgang Frimmel und Martin Halla konnte Paetzold so Steuertricksereien innerhalb von Familien über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg genau beobachten.