Jetzt spricht Nina Ortlieb über die Krise im ÖSV

Österreichs Speed-Fahrerinnen haben in dieser Saison im Weltcup drei Podestplätze eingefahren, in der Diskussion um die Krise bei den ÖSV-Frauen fühlen sie sich vor den Heimrennen in St. Anton nicht angesprochen. So auch nicht Nina Ortlieb, die Tochter von Finanzreferent Patrick Ortlieb,