Patrick Ortlieb über ÖSV: „Es ist fast peinlich“

Unterstützung für Eliasch

Ortlieb will zudem FIS-Präsident Johan Eliasch weiter unterstützen. „Es hat immer Kritik an einem System gegeben, das seit 30 Jahren unverändert ist“, erinnert der Ex-Skifahrer. „Jetzt kommt jemand her, der es modernisieren, besser machen und neue Geldquellen anzapfen will. Er hat das Herz des Skisports am richtigen Platz.“