Die Tiroler Berge machen im Kino eine gute Figur

351 Millionen Zuseher werden erreicht

Die Ausgaben vor Ort sind jedoch nur ein Bruchteil des Wertes der Filmproduktionen. Die Cine Tirol hat errechnet, dass mit den 2022 ins Land geholten Produktionen 351 Millionen Kino-, TV- und Internet-Nutzer erreicht werden. Der Werbewert ist enorm, zumal die Landschaft oft eine Hauptrolle spielt. Nicht nur in Dokumentationen, sondern auch in Spielfilmen wie eben „Ein ganzes Leben“ oder im Mystery-Thriller „Die Theorie von Allem“, der ebenfalls vor der pittoresken Osttiroler Bergkulisse in Szene gesetzt wurde.