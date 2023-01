Unbekannte traten und schlugen Skifahrer in Gondel

Alle Sicherungen dürften am Mittwochvormittag zwei Unbekannten in der Axamer Lizum in Tirol durchgebrannt sein. Als zwei Skifahrer in die Gondel steigen wollten, traten und schlugen sie die beiden Fahrgäste. Kurz danach ergriffen sie die Flucht. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.