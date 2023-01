Revolver auf Skihütte gezückt: Cobra rückt an

Polizei-Großeinsatz in der Nacht auf Donnerstag inmitten eines Skigebietes im Tiroler Unterland: Auf einer Skihütte in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) soll ein Angestellter (31) mehrere Kollegen mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben. Die Opfer konnten sich in einem Zimmer verbarrikadieren und Alarm schlagen. Die Polizei und das Sondereinsatzkommando Cobra rückte an - und musste mit Gondeln zum Einsatzort gebracht werden.