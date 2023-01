DNA auf Waffen, aber keiner will sie berührt haben

Zahlreiche Tage wurde im Prozess gegen mutmaßliche Mittäter des Wiener Attentäters bereits verhandelt. Die Angeklagten kamen zu Wort, Zeugen schilderten ihre Verhältnisse zu den sechs Männern und zu Kujtim F. Er richtete am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt ein Blutbad an. Vier Menschen ließen ihr Leben, 23 weitere wurden schwer verletzt. Von der WEGA wurde der Attentäter letztendlich erschossen.