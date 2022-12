Einfache Buchrückgabe oder doch Attentat geplant?

„Zugenommen und ein Bart gewachsen“

Zur Radikalisierung des späteren Schützen möchte der Richter wissen: „Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, wie sich Kujtim verändert hat?“ - „Er hat zugenommen und ihm ist ein Bart gewachsen. Das ist in dem Alter aber normal“, so der Zweitangeklagte. Von einem Anschlagsplan will der von Anwalt Manfred Arbacher-Stöger verteidigte Mann aber nichts gewusst haben. Obwohl er am 2. November 2020 noch Minuten vor dem Blutbad den Schützen besucht hatte.