Gaspreis-Demo ließ viele Bürger offenbar kalt

Kurz nach 11 Uhr begannen die Demonstranten nach kleineren technischen Schwierigkeiten ihre Kundgebung am Taubenmarkt mit ein paar Reden. In der Zwischenzeit wurden noch die Autos mit den richtigen Spruchbändern bestückt und Flyer und Fahnen verteilt. Danach setzte sich der Tross - rund 50 Personen gingen vor und dahinter folgten drei Autos, die laute Musik abspielten - in Bewegung. Der Demonstranten-Zug wurde von der Polizei begleitet.