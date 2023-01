Jetzt klagt Musiklehrer: „Bin selbst Mobbingopfer“

Vorwürfe im Musikschulbereich häufen sich

Die „Krone“ berichtete bereits vergangenen Dezember von einem anderen Vorfall an einer Musikschule, in dem der Direktor im Schussfeld stand. Im selben Monat ist auch eine Ombudsstelle für Beschwerden eingerichtet worden. Indes wurde bekannt, dass bei der seit Dezember aktiven Musikschul-Ombudsstelle bereits 31 Beschwerden eingegangen sind, sexuelle Motive wurde davon in zwei Fällen angeführt.