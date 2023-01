Novak im Viertelfinale! Auch Erler/Miedler stark

Dennis Novak steht nach seinem Challenger-Titel in der Vorwoche in Nonthaburi bei Bangkok am gleichen Schauplatz schon wieder im Viertelfinale. Der drittbeste Österreicher im ATP-Ranking (145.) besiegte nach Henri Squire (GER) auch den Franzosen Valentin Royer in zwei Sätzen und trifft nun am Donnerstag auf den Tschechen Marek Gengel.