Saisonstart geglückt: Novak holt Titel in Bangkok!

Das erste Major des Jahres lässt Novak aber aus. Er bleibt am gleichen Schauplatz, wo es kommende Woche ein weiteres Turnier derselben Kategorie gibt. „Ich wollte einfach mehr Matches am Anfang des Jahres und gut punkten, was mir ja in der ersten Woche gleich gut gelungen ist“, erklärte Novak die Beweggründe dafür. In der kommenden Woche wolle er in Thailand „nachlegen“.