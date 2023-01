Steirischer Satellit hilft bei der Klimaforschung

Er ist nur 34 cm hoch und wiegt 4,6 Kilo. Doch er trägt jede Menge Hightech und tausende Arbeitsstunden in sich: Pretty - ein Nanosatellit, der an der Technischen Universität Graz gefertigt und am Dienstag offiziell verabschiedet wurde. Über Tschechien und Französisch-Guyana geht es für Pretty in ein paar Wochen (das genaue Datum ist noch nicht bestätigt) ins All.