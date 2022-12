Kiew warnt nun Russen: Putin schließt die Grenzen

Kiew: Moskau hat Schlagkraft für Jahre verloren

Nach Angaben Resnikows hat die russische Armee angesichts ihrer Verluste in der Ukraine ihre Schlagkraft auf Jahre hinaus verloren. Seiner Einschätzung zufolge werden die russischen Streitkräfte mindestens fünf Jahre für den Wiederaufbau brauchen. „Nach Erkenntnissen der NATO-Aufklärung haben die Russen gewaltige Verluste an Panzern, Artillerie, Schützenpanzern und Soldaten“, wurde Resnikow von der „Ukrajinska Prawda“ zitiert. „Die regulären Streitkräfte der Russischen Föderation könnten frühestens in fünf Jahren wiederhergestellt werden, vielleicht auch erst in zehn Jahren“, sagte der Minister. Das Gleiche gelte auch für Russlands Raketen-Potenzial. Schließlich sei dies ein Krieg der Ressourcen. „Und sie (die NATO) kann diese Ressourcen berechnen.“