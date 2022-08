Kinderbetreuung: Tageseltern dringend gesucht

Angebot stetig gewachsen: 140 Tageseltern gibt es in Tirol

Das Angebot an Tageseltern ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Auch deshalb, weil das Land diese Betreuungsform mittlerweile fördert. Sie wird als wichtige Ergänzung zu öffentlichen Einrichtungen gesehen. Insgesamt 140 Tageseltern sind in Tirol tätig. Die Nachfrage ist groß. Der allgemeine Fachkräftemangel macht die Erweiterung des Angebotes aber schwierig. Für die im September startende Ausbildung sind noch Plätze frei.