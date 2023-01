Drei weitere Todesurteile im Iran verhängt

Am Sonntag war es zu den größten regimekritischen Demonstrationen seit mehr als einem Monat gekommen. Laut der in Washington ansässigen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) gingen Iranerinnen und Iraner in mindestens 17 Städten auf die Straßen, um anlässlich des dritten Jahrestags des Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine durch die Revolutionsgarden (IRGD) zu protestieren. Damals waren inmitten militärischer Spannungen mit den USA alle 176 Menschen gestorben. Die iranische Regierung sprach anschließend von einem „menschlichen Fehler“ und erklärte sich bereit, Schadenersatz zu zahlen.