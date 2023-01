Schauspielerin im Iran nach Kaution freigelassen

Mehr als 600 Kunst- und Filmschaffende hatten ihre Freilassung in einem offenen Brief gefordert. Vertreterinnen und Vertreter des Filmfestival von Cannes schlossen sich dieser Forderung an. Dort hatte die 38-Jährige im vergangenen Jahr die Premiere ihres neuen Films „Leila's Brothers“ gefeiert. Im Iran war das Werk in den Kinos verboten.