Prinz Harry macht Royals im TV „Gesprächsangebot“

Vor dem offiziellen Erscheinen seiner Memoiren macht Prinz Harry seiner Familie ein Gesprächsangebot. „Die Tür ist immer offen“, sagt Harry in einem Teaser für ein ITV-Interview, das der britische Sender am Sonntag (22 Uhr MEZ) in voller Länge ausstrahlen will. RTL zeigt das Interview am Montag.