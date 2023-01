Alaba rutscht aus, aber „keine schlechte Leistung“

„Dennoch grundsätzlich keine schlechte Leistung“, urteilt das digitale Fachmagazin „Real Total“. „Alaba machte an der Seite des mitunter wackelnden Rüdiger zunächst ein gutes Spiel im Abwehrzentrum, wurde von seinen Vorderleuten aber immer wieder im Stich gelassen. In puncto Zweikampfführung und Mentalität gibt es in La Liga zurzeit wohl wenig bessere Innenverteidiger.“