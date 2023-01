Rätsel um Kranken (37), der plötzlich verschwand

Am Nachmittag des 2. Jänner hielt sich der 37-Jährige in Begleitung mehrerer Familienmitglieder im Bereich der Altstadt in Innsbruck auf. Um 16.30 Uhr war der Mann plötzlich verschwunden. Da er nach Angaben der Angehörigen unter Schizophrenie leidet, ist er alleine hilf- und orientierungslos.