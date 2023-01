Ein Lockdown, eine Idee und ein moderner Prototyp

Alle Handwerker in den eigenen Reihen

Ein Anhänger wurde angeschafft und in Eigenregie zu einem hochmodernen Lösch- und Mehrzweckanhänger umgerüstet, inklusive Tauchpumpe speziell für Hochwassereinsätze. „Freilich hat uns in die Karten gespielt, dass wir einen Installateur, Elektriker und Tischler in den Reihen haben“, so Ideengeber Metzenbauer, der nicht ohne Stolz einen Einblick ins Innere der Gemeinschaftsproduktion gewährt: 800-Liter-Wassertank, Netzstromaggregat, Notbeleuchtung, Korbtrage für die Personenrettung, 400 Meter in Buchten liegende B-Schläuche, Erstmaßnahmeset mit Ölbindemittel, Dichtstopfen, Flüssigkeitsauffangbehälter etc.