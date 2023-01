Land pumpt 1,9 Millionen Euro in Wasserversorgung

Es sind zwölf Projekte, die in Sachen Wasserinfrastruktur in Vorarlberg heuer umgesetzt werden müssen. Das Bauvolumen liegt bei neun Millionen Euro, das Land fördert mit 1,9 Millionen. „Zusammen mit den Gemeinden und dem Bund, mit den Wassergenossenschaften und den Verbänden nimmt das Land die Rolle eines verlässlichen Partners ein, um eine gut ausgebaute und funktionierende Wasserinfrastruktur auch in Zukunft sicherzustellen“, erklärt der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP).