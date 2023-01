Die Rückkehr der Liebe in einer Welt der Gewalt

Tour im Bundesland

Auf der Leinwand sind Simon Morzé in der Hauptrolle sowie u. a. Karl Markovics zu sehen. Die Oberösterreich-Premiere beginnt am Mittwoch, 11. Jänner in Linz und Freistadt. Der Film läuft im Jänner auch noch in Wels, Lenzing, Gmunden, Kirchdorf, Steyr. Bei einigen Vorführungen sind Goiginger und Morzé anwesend, u.a. am Samstag, 14. Jänner beim Starevent im Hollywood Megaplex PlusCity.