Kärntner LH Kaiser für reguläre Arbeitsmigration

Kaiser schweben Abkommen mit Drittstaaten wie Marokko oder Tunesien vor. Wenn diese illegale Migranten zurücknehmen, sollen sie dafür Möglichkeiten für legale Arbeitsmigration nach Österreich bekommen. „Das hieße aber auch, dass man entsprechende Infrastrukturen in Kooperation mit diesen Drittstaaten vor Ort in den Staaten selbst macht“, so Kaiser. Damit könne „den Schleppern eigentlich ihre menschliche Beute“ entzogen werden.