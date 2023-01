Wracks im Bodensee sollen besser erforscht werden

Karambolagenkapitän unterwegs

Auf diesem östlichen Teil des Bodensees entwickelte sich durch den Hafenausbau in Bregenz ein relativ reger Schiffsverkehr zwischen Vorarlberg, Bayern und Baden-Württemberg. Am 8. Oktober 1887 hatte das fatale Folgen: Vor der Lindauer Hafeneinfahrt wurde der bayerische Dampfer „Stadt Lindau“ von der österreichischen „Habsburg“ gerammt, deren Bug sich bis in die Mitte des anderen Schiffs bohrte. Die „Habsburg“ war von Kapitän Wilhelm Graf Mercandin kommandiert, der wegen zahlreicher Vorfälle längst mit dem Beinamen „Karambolagenkapitän“ bedacht worden war. Bei diesem folgenschwersten Zwischenfall in Mercandins Karriere starben drei Menschen. Der Unfall zog zahlreiche Katastrophentouristen an, die das Wrack besichtigten, das in nur vier Meter Tiefe vor dem Hafen lag. Die „Stadt Lindau“ gehört allerdings zu jenen verunglückten Bodenseeschiffen, deren Verschrottung sich rentierte und deshalb 1888 geborgen wurde.