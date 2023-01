„Ostumfahrung ist auch Lösung für Linzer Süden“

Die Stadtpolitik in Linz ist gerade draufgekommen, dass für den geplanten neuen Stadtteil mit nahezu 3000 Wohnungen am Areal der ehemaligen Kaserne die passende Verkehrslösung fehlt. Der Mona-Lisa-Tunnel sei sowieso schon überlastet und nicht erweiterbar. „Schnelle Lösung gibt es keine“, sagt auch Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ), „aber eine nachhaltige, wenn man auch an das große Ganze denkt. Das ist die Linzer Ostumfahrung oder Osttangente“, meint der Landespolitiker.