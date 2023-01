Deshalb ist mit Kugelbomben nicht zu spaßen

Selbst einige Tage nach dem tödlichen Unfall in der Silvesternacht ist in St. Johann am Steinfelde fast niemand zum Alltag übergegangen. Zu schwer wiegen die Verluste: Nachdem erst ein 18-Jähriger durch eine zu früh gezündete Kugelbombe gestorben war, ist am Samstag laut Polizei ein Gleichaltriger seinen Verletzungen erlegen.