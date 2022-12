Raketen und Böller aus Tschechien? Keine gute Idee

Es ist vielen Österreichern eine lieb gewordene Tradition - das Raketen- und Böllerschießen zu Silvester. Wenngleich diese aufgrund von Umweltbedenken und zum Tierwohl in den letzten Jahren an Bedeutung verlor. Was beim Kauf von Feuerwerkskörpern zu beachten ist, fand die „Krone“ beim Lokalaugenschein im Grenzgebiet zwischen Österreich und Tschechien heraus.