Wenn wir alle Umweltengel wären ...

Könnten wir uns im neuen Jahr als wahre Umweltengel erweisen, als wahre Altruisten, die etwas tun, von dem alle anderen Menschen etwas haben, wir selber aber nur Kosten? Aktuell nicht, in ein paar Jahren aber schon. Das geht so: Es gibt zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre. Warum holt man es nicht einfach wieder raus?