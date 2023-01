Football-Spiel nach Hamlin-Drama nicht fortgesetzt

Die Bills und Bengals werden damit nur 16 statt 17 reguläre Saisonspiele absolviert haben. Um „potenzielle Ungerechtigkeiten“ in der Tabelle zu entschärften, hat die NFL verschiedene Szenarien entwickelt, über die die Besitzer der Teams am Freitag abstimmen werden. Demnach wird das Spiel um den Titel in der Conference AFC unter bestimmten Voraussetzungen an einem neutralen Ort ausgetragen werden.