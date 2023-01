Schlimme Szenen: NFL-Star muss reanimiert werden

In kritischem Zustand

„Hamlin hat seitens des Teams, von unabhängigen Ärzten und Sanitätern sofort eine ärztliche Behandlung auf dem Feld erhalten. Er wurde daraufhin zu einem örtlichen Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden wir diese mitteilen“, erklärte NFL-Boss Roger Goodell in einer offiziellen Stellungnahme. Hamlins Agent Ira Turner ließ erklären: „Wir haben aktuell noch kein Update (über seinen Zustand). Schließt bei Euren Gebeten die Familie des Spielers mit ein.“