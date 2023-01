Die Sternsinger feierten eine glanzvolle Rückkehr

Schokolade für die Sternsinger

Eine Frage, die sich gleich bei der ersten Haustür stellte: Wer darf klingeln? „Das will jeder einmal“, lacht Christina. Die Tür öffnete sich, eine nette Frau bat uns herein. Kurz stieg die Nervosität, Christina stimmte das erste Lied an. Ein harmloser Texthänger beim Sternträger, doch alle halfen mit.