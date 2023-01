„Sternsinger sind Botschafter der Nächstenliebe“

„Lange Tradition am Leben halten“

„Diese jungen Menschen halten nicht nur eine lange Tradition am Leben, sie geben auch ihre Zeit und ihr Engagement und helfen damit Menschen in aller Welt, Zugang zu Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser zu bekommen“, dankte Nehammer den Sternsingern und Millesi für ihren ehrenamtlichen Einsatz.