Was neuer Natur-Pakt für Oberösterreich bedeutet

„Qualität statt Quantität“ sei die Devise

Trotzdem sind auch in Oberösterreich einige weitere Schutzgebiete in Umsetzung bzw. Planung, Haimbuchner legt also weitere Öko-Puzzlesteine auf Oberösterreichs Landkarte – wie in der Karikatur. Derzeit sind rund zwei Drittel der 2500 „höchstwertigen“ Flächen in unserem Bundesland über das Modell des Vertragsnaturschutzes geschützt. Haimbuchners Devise bei all dem: „Qualität statt Quantität.“ Doch noch mehr Qualität fordert auch der neue „Pakt für die Natur“: 30 Prozent der schon geschädigten Ökosysteme sollen renaturiert werden, wobei offen blieb, wie so etwas konkret aussehen muss.