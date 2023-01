Frau bei Vollbremsung von Straßenbahn verletzt

Am Vormittag gegen 10.26 fuhr der 50-jährige Lenker der Straßenbahn entlang der Museumstraße in Innsbruck. Als er in seine Haltestelle einfuhr, tauchte plötzlich ein Radfahrer vor ihm auf, der zuvor hinter zwei Bussen gestanden haben dürfte. Der Unbekannte achtete dabei nicht auf den Gegenverkehr und fuhr weiter in Richtung Osten.