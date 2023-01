Prinz Harry legt sich nun auch mit Charles an

Dass Prinz Harry über seine Familie in seinen Memoiren schonungslos auspacken will, haben erste Auszüge aus „Spare“ bewiesen. Doch vor der Veröffentlichung der explosiven Biografie, die am 10. Jänner auf den Markt kommt, packte der 38-Jährige auch in gleich zwei Interviews über die Royals aus. In einem davon sprach der royale Aussteiger auch über die Krönung seines Vaters King Charles.