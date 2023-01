Kranker „Rudi“ hat endlich eine Familie gefunden

Von Krems in die Steiermark

Denn den „Krone“-Bericht lasen auch Christian und Marion Buchhas aus Veitsch in der Steiermark. „Wir hatten unsere Katze verloren und das Haus war so richtig leer“, erzählen die beiden. Ihr neuer Mitbewohner sollte ein Vierbeiner mit einer traurigen Geschichte aus dem Tierschutz sein. „Dann haben wir den Artikel von ,Rudi’ entdeckt und gelesen, dass er aufgrund seiner Diabetes schon lange auf ein Zuhause wartet. Wir sind sofort nach Krems gefahren“, erzählt Buchhas. Dort war es dann die viel zitierte Liebe auf den ersten Blick. „,Rudi’ hat uns verzaubert und wir sind unendlich glücklich, dass er zu uns gefunden hat“, freuen sich die Steirer über ihren tierischen Zuwachs.