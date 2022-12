Kranker „Rudi“ hofft auf ein Weihnachtswunder

Wenn man im Tierheim nach einer Katze sucht, dann sollte diese am besten jung und vor allem gesund sein. Wegen Letzterem wird „Rudi“ in Krems gerne links liegen gelassen. „Völlig zu Unrecht, er ist so ein charismatischer Schmuser“, beschreibt ihn seine Betreuerin Katrin Hofbauer. Doch der Stubentiger leidet an einem Handicap, das ihm die Suche nach einem neuen Zuhause sehr erschwert: Er hat Diabetes.