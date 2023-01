So viele Dollar zahlen Firmen im Silicon Valley

Denn seit Jahresanfang müssen Unternehmen in Kalifornien mit mindestens 15 Mitarbeitern in Stellenanzeigen Angaben zur zu erwartenden Gehaltsspanne machen. Zuvor mussten diese nur auf „begründeten Antrag“ der Person, die eine Stelle anstrebt, offengelegt werden, wie die Zeitung „The Sacramento Bee“ erläutert - was bedeutet, dass es Sache der Bewerber war, sich über die Höhe des Gehalts für die gewünschte Position zu informieren. Fehlen diese Gehaltsangaben nun, drohen Arbeitgebern nach dem sogenannten Assembly Bill 1162 künftig bis zu 10.000 Dollar Strafe.