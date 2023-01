Patientin ging auf eine Rettungssanitäterin los

Die 24-Jährige war bei einem Einsatz in Klein St. Paul von einer 41-jährigen Patientin im Rettungsauto attackiert und verletzt worden. „Können Sie sich daran erinnern, was da im Rettungsauto passiert ist?“, wollte Richter Matthias Polak am Dienstag bei der Verhandlung von der Angeklagten wissen. „Nein, leider nicht“, antwortet die Verkäuferin. Mit Tritten soll die alkoholisierte 41-Jährige die Rettungssanitäterin im Gesicht verletzt und sich selbst den Venenweg herausgerissen haben.