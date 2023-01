Forstarbeiten nur mit Fachwissen und gut geschützt

Fäden stoppen die Kette

Die Hose ist mit Nylonfäden durchzogen. Schneidet man sich ins Bein, fängt sich die Kette in den Fäden und die Motorsäge stoppt abrupt ab. „Ansonsten wäre die Wunde arg. Die Kette würde viel tiefer eindringen und Späne, Dreck und Öl ins Fleisch transportieren“, so Pingitzer, der als Jugendlicher noch mit einer langen Unterhose unter den Jeans in den Familienwald ausrückte, um sein Fichtenmoped zu starten. „Auch bei mir gab es ein Umdenken. Heute gehe ich nur noch top ausgerüstet.“