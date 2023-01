Putin verliert Rückhalt der russischen Bevölkerung

20.000 politische Festnahmen

Ein weiteres Ergebnis aktueller Umfragen ist, dass ungefähr jede dritte Person (34 Prozent) in Russland eine eigene moralische Verantwortung für den Tod von Zivilpersonen und die Zerstörungen in der Ukraine sieht. Die Mehrheit denkt aber nicht so. Hier ist zu beachten, dass Menschen jahrelange Haft riskieren, wenn sie die Streitkräfte öffentlich kritisieren oder ihnen sogar Kriegsverbrechen vorwerfen. Im Vorjahr sollen laut dem in London lebenden Kremlkritiker mehr als 20.000 Personen aus politischen Gründen festgenommen worden sein und bis zu einer Million Menschen das Land verlassen haben. Wegen Beleidigung der Armee wurden mehr als 5000 Verfahren geführt.