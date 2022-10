„Putins Akzeptanzwerte in Russland ändern sich“

Die Stimmung in Russland ändert sich durch die Teilmobilmachung. Das bemerke man unter anderem aufgrund der Demonstrationen im Land, aufgrund der Flucht vieler Männer vor der Rekrutierung, aber auch in Umfragen sei eine Wende erkennbar: „Die Akzeptanz der Politik in Russland und die des Präsidenten, ist erstmals seit Kriegsbeginn wieder nach unten gegangen“, so Wolfgang Müller, Osteuropa-Historiker und Professor für russische Geschichte an der Universität Wien im krone.tv-Talk mit Jana Pasching.