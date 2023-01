Stadt Wien ist auf der Suche nach Mähbootfahrern

Seit 2018 besitzt die Stadt eine eigene Mähboot-Flotte, um die Wasserpflanzen in Neuer und Alter Donau in Schach zu halten. Für die Hybridfahrzeuge werden derzeit Fahrer gesucht, die sich in der „Pflege, Erhaltung und Instandhaltung von Oberflächengewässern“ einbringen wollen „Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Gewässer“, so die Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer) in der Stellenanzeige. Voraussetzung ist die Bereitschaft zu Wochenenddiensten.