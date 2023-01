Fix: Michael Wimmer wird neuer Austria-Trainer!

So tickt Wimmer

„Ich stehe für einen mutigen und frechen Fußball. Ich will Fußball, der aktiv und intensiv ist sowie zielstrebig sein soll, wo die Jungs unbekümmert loslegen. Ich bin ein Trainer, dem der Umgang mit Menschen sehr wichtig ist“, so der 42-jährige Deutsche in einem Vorstellungsvideo.