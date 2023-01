Das spricht bei Adlern für ein „Stockerl dahoam“

„Wir haben viel in Innsbruck trainiert, Bischofshofen liegt uns traditionell immer gut“, nennt Cheftrainer Andreas Widhölzl einen Grund. „Wir sind alle in guter Verfassung“, sieht Daniel Tschofenig, als Siebenter derzeit bester Österreicher in der Gesamtwertung, in der starken Form der Adler einen weiteren. Michael Hayböck hebt hervor, dass die rot-weiß-rote Flugarmada gleich mit mehreren Athleten angreifen kann und breit aufgestellt ist. „Was definitiv für uns spricht, ist die Tatsache, dass wir einige Leute haben, denen ein Podestplatz gelingen kann“, ist der Oberösterreicher überzeugt. Bei Stefan Kraft, der in Garmisch-Partenkirchen vom Winde verweht wurde, könnte zudem ein bisschen Wut im Bauch mitspringen. „Es brennt ein bissl in mir“, meinte der 29-jährige Salzburger, „ich werde sicher Gas geben!“