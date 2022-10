Nach Tod von Ärztin: Ordination insolvent

531.000 Euro Schulden

Es geht um Schulden in der Höhe von 531.000 Euro, wie hoch die Quote für die 20 Gläubiger ist, wird die Verwertung der Praxis zeigen. Die Praxis in Seewalchen besteht noch, hier hatte sich Dr. Lisa-Maria Kellermayr vor den Anfeindungen bis zuletzt versteckt, verschanzt und alleine in Schutzmaßnahmen rund 100.000 Euro investiert.