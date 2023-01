Buddhistischer Mönch als Hundequäler verurteilt

Ein Mönch, Adeliger und Igel-Besitzer

Bühnenmitarbeiter liefern im Zeugenstand eine andere Version: „Er hat den Hund am Kopf genommen, weil er nicht gefolgt hat. Es war sehr brutal.“ Nicht so in den Augen des 64-Jährigen: „Das ist völlig überzogen!“ - er sei buddhistischer Mönch, würde Tieren nie etwas tun. Er erzählt von adeligen Wurzeln, seinem Haus-Igel und dem Psychiater: „Der sagt, ich schweife immer so ab.“