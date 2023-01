Benedikt XVI.: Seine letzten Worte vor dem Tod

Leichnam ab Montag im Petersdom

Der Leichnam Benedikts soll ab Montagfrüh im Petersdom in Rom aufgebahrt werden, damit die Gläubigen von ihm Abschied nehmen können. Der Trauergottesdienst für Benedikt findet am 5. Jänner auf dem Petersplatz statt und wird vom amtierenden Papst Franziskus geleitet - ein in der Geschichte der Katholischen Kirche beispielloser Vorgang, der durch den Rücktritt Benedikts zustande kam.