Ex-Papst Benedikt XVI. wird öffentlich aufgebahrt

Leichnam wird in Petersdom aufgebahrt

Montag früh wird der Leichnam in den Petersdom überführt. Bis Mittwochabend können die Menschen dort von ihm Abschied nehmen. Die Basilika ist dazu am Montag von 9 bis 19 Uhr und am Dienstag und Mittwoch jeweils von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Der Präfekt von Rom rechnet an den Tagen mit jeweils bis zu 35.000 Besuchern im Dom.